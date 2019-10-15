Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:43
ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия
-
14:02
В УПЦ заявили, что легализация медицинской марихуаны нуждается в моральной оценке
-
16:15
Турция начала военную операцию в Сирии
-
15:36
Во Львове греко-католики обсудили возможность «евхаристии примирения» с ПЦУ
-
12:05
В УПЦ рассказали об отношениях с новой властью
- 09:43
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
У Кличко обещают, что до конца года отопление не подорожает
-
12:17
Премьер: никаких решений по повышению тарифов не принималось
-
10:54
Коболев не видит смысла продлевать контракт с "Газпромом" на старых условиях
-
16:48
Россия предлагает Украине продлить транзитный газовый контракт на год
-
15:46
Большинство украинцев против открытия рынка земли
- 14:21
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
-
11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
-
10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
-
14:23
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
-
18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:57
Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
-
10:57
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
-
17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
-
10:00
Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
-
11:30
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
- 08:57
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:51
"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
-
17:58
Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой
-
17:59
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
-
17:58
"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками
- 17:51
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:07
Укроборонпром показал на выставке 135 образцов техники, среди них — шесть новинок
-
09:08
Карпаты засыпало снегом, спасатели просят не ходить в горы
-
09:06
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
-
09:20
В США разбился бомбардировщик
-
09:15
Зеленский встретился в Офисе президента с актером Томом Крузом
- 09:07
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
-
09:01
В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
-
09:04
Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
-
09:02
Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
-
09:01
Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
- 09:14