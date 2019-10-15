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Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию

15.10.2019 / 11:06
Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию
Митрополит Серафим / pravoslavie.ru Источник: РИА Новости
По словам владыки Серафима, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой Церкви

Патриарх Варфоломей имеет право давать автокефалию только тем епархиям, которые находятся под его юрисдикцией.

Об этом сказал митрополит Кифирский Серафим, сообщают «РИА Новости».

Он обратил внимание, что ни одна из поместных Церквей не признает автокефальную Церковь Украины и считает единственной канонической Церковью ту, которую возглавляет Митрополит Онуфрий.

По словам владыки Серафима, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой Церкви. Он сообщил, что против принятия решения были и не выступавшие на Соборе митрополиты.

«К сожалению, общественность получила недостоверные новости и информацию о том, что только семь митрополитов были не согласны с признанием новой автокефалии, а все остальные выступили за него. Это большая ошибка, и я хочу верить, что это было не целенаправленно, а из-за недосмотра. Потому что большинство присутствующих не брали слова, но это, как мы знаем, не означает, что они являются сторонниками новой автокефалии», - написал митрополит Кифирский на сайте своей митрополии.

Источник: Inpress.ua
православие, варфоломей
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