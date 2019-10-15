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Греческий митрополит заявил, что томос ПЦУ является недействительным

15.10.2019 / 10:50
Греческий митрополит заявил, что томос ПЦУ является недействительным
Томос / Википедия Источник: РИА Новости
Серафим Пирейский предлагает созвать всеправославный Собор, чтобы «установить мир на многострадальной земле» Украины

Все решения Константинопольского патриархата в отношении бывших клириков Русской Православной Церкви являются недействительными, также недействительным является «объединительный съезд», а значит, недействительным является и предоставление режима автокефалии церковной структуре.

Об этом рассказал митрополит Пирейский Серафим в своем письме после Собора, сообщают «РИА Новости».

Митрополит Пирейский заявил, что на Архиерейском Соборе не рассматривалось мнение других автокефальных Поместных Православных Церквей и не оценивались возможные последствия для единства Церкви, разрыв общения с Русской Церковью и возможное признание ею старостильной Церкви Греции.

«Одновременно я ответил председателю синодальной комиссии по каноническим вопросам, что Митрополит Онуфрий не имел никакой возможности присутствовать на объединительном Соборе, как блаженнейший архиепископ Афинский не мог бы служить вместе с самозванным "архиепископом Афинским" Парфениосом Везиреасом, отлученным дьяконом греческой Церкви», - пишет митрополит.

Серафим Пирейский предлагает созвать всеправославный Собор, чтобы «установить мир на многострадальной земле» Украины.

Источник: Inpress.ua
томос, ПЦУ
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