Митрополит УПЦ заявил, что Элладская Церковь совершила предательство Православия

Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви совершил предательство против Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«В Грецию, в эту исконно православную страну, начали входить европейские ценности. «Православные» депутаты голосовали за ЛГБТ-сообщества, за эвтаназию, за другие законы, которые противоречат Евангелию. Церковники в это время стыдливо молчали, потому что получали зарплаты с того же государственного бюджета. А тех из них, которые еще не потеряли совесть и возвысили свой голос, запугали тюрьмами и штрафами. Все это совершалось с молчаливого согласия священноначалия ЭПЦ. Видя пресмыкательство церковников перед сильными мира сего, греческому Синоду недавно было предложено предать Христа, и они это с готовностью сделали. Потому что задолго до этого не раз Его предавали в своем сердце и в своей совести. Так зло входит в мир», - написал митрополит.

Владыка сравнил действия Элладской Церкви с еврейским Синедрионом, который приговорил Христа к смерти, чтобы не лишиться комфорта.

«Греческий архиереи делают то же самое. Лучше пускай страдает Тело Христа – Церковь, чем мы будем лишаться своих европейских зарплат, комфорта, доброго отношения с теми карманами, из которых мы получаем свои зарплаты. Так ведь проще.

Вы умыли руки, подобно Пилату, но сердце свое осквернили. Наши храмы захватывают, наших прихожан избивают, на нашей земле льется кровь. И это «только начало болезней» (Мф. 24:8). Пока вы будете философствовать о Христе и богословствовать в уютных кабинетах о Боге, нас будут, с вашей подачи, убивать за Христа. От закваски вашего лицемеря нас давно предостерегал Господь (Мф. 16:6), и вот мы снова становимся свидетелями правдивости Его слов», - отметил Запорожский митрополит.

Владыка Лука напомнил предание, согласно которому, перед концом света Богородица уйдет с Афона.

«Ее икона Иверская покинет Святую Гору таким же чудесным образом, каким она там и появилась. А нам с вами нужно бояться только одного – чтобы Матерь Божия не покинула нашу душу, чтобы Она не ушла из нашего сердца, чтобы не лишила нас своего Покрова и заступничества. А для этого нужно хранить верность Богу в лице Его Церкви до конца», - подчеркнул архиерей.