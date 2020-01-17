"Не хочу в 2 ночи работать на Америку": самое яркое из разговоров Луценко с "человеком Трампа"

Об этом сообщает сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Переписка была изъята и опубликована в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений Дональда Трампа, который, по мнению Палаты представителей, хотел вмешаться в следующие выборы президента.

В документах содержатся расширенные версии разговоров, в частности, с ексгенпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, олигархом Игорем Коломойским, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Судя по перепискам с Аваковым, он помог Парнасу с получением охраны в Украине.

Луценко в переписке неоднократно жаловался Парнасу на "атаки" недружественных к себе американских политиков и отсутствие помощи со стороны властей США.

Во время одного из разговоров генпрокурор обсуждал с Парнасом свой конфликт с тогдашним послом США в Украине Мари Йованович. Луценко выссказывал недовольство, что Госдеп назвал ложью его слова о Йованович, которая якобы запретила ему расследовать дела против конретных людей.

Палата представителей США обвиняет Трампа в давлении на украинскую власть. Якобы американский президент хотел заставить Киев расследовать дело против сына своего потенциального конкурента Джо Байдена. По версии следствия в США, участие в этом давления мог брать и Парнас.

Ранее СМИ сообщали, что Луценко и его предшественник Виктор Шокин "слили" Дональду Трампу компромат на Байдена.

В одной из переписок, датированной 13 марта 2019 года, Луценко говорит Парнасу: "Я готов взуть вашего конкурента".

"Украинская правда" попросила пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган прокомментировать эту фразу и объяснить, не означает ли она, что генпрокурор был вовлечен в политическую борьбу в США. Пресс-секретарь не ответила конкретно относительно слова про "взуть конкурента". Она сказала, что никаких новых фактов в опубликованной переписке нет, а тот или иной фрагмент уже комментировался Луценко.

Еще в одном фрагменте переписки политик возмущается, что в Штатах не понимают, как успешно его ведомство расследует коррупционное дело эксминистр экологии Николая Злочевского, в отличие от Национального антикоррупционного бюро.

Немалая часть разговоров касается организации интервью, которое Луценко дал американскому журналисту Джону Соломону. Как свидетельствует переписка, именно Парнас организовывал это интервью, в котором Луценко обвинил посла Мари Йованович во вмешательстве в его работу.

Также в документах содержатся другие личные разговоры о состоянии дел в Украине, выборе мест встреч и советы по алкоголю.

Напомним: в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.

Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

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