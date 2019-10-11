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В УПЦ заявили, что легализация медицинской марихуаны нуждается в моральной оценке

11.10.2019 / 14:02
В УПЦ заявили, что легализация медицинской марихуаны нуждается в моральной оценке
Митрополит Филарет (Кучеров) Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Филарет отметил, что важно четко определить и закрепить в законодательстве условия легализации препарата исключительно для обеспечения интересов тяжелобольных украинцев

Легализацию медицинской марихуаны в Украине нужно рассматривать с нравственной точки зрения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом заявил глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

«Вопрос легализации марихуаны в медицинских целях нужно рассматривать с разных точек зрения, в первую очередь — с точки зрения нравственной.

 Есть нестерпимая боль, которую невозможно купировать какими-либо препаратами. Решение этого вопроса на государственном уровне поддержат в первую очередь онкобольные люди», - подчеркнул митрополит Филарет.

 Как сообщали СМИ, законопроект о легализации медицинской марихуаны в ближайшие месяцы может быть внесен в Верховную Раду. Об этом заявила в эфире народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

 Митрополит Филарет отметил, что важно четко определить и закрепить в  законодательстве условия легализации препарата исключительно для обеспечения интересов тяжелобольных украинцев.  

 «Прежде всего, должна быть гарантия, что это направление не станет бизнесом в руках частных фармацевтических компаний и государство будет монополистом и регулятором производства и использования сырья. Во-вторых, марихуана должна быть легализована и использоваться исключительно для больных людей, а не для всех украинцев».

 По словам митрополита УПЦ, «должны быть расставлены акценты, приняты нормативные документы, где будут чётко прописаны все требования, касающиеся важных этапов и технологических процессов выращивания, и, прежде всего, регулирования контроля, качества учёта и использования медицинских препаратов марихуаны».

Источник: Inpress.ua
упц, онкобольные, медицинская марихуана
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