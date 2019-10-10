Турция начала военную операцию в Сирии

«Вооруженные силы Турции вместе с сирийской национальной армией только начали операцию «Источник мира» против террористов PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии. Наша миссия - не допустить создания коридора террора вдоль нашей южной границы, а также принести мир в этот регион», - написал Эрдоган.

Он также указал, что операция «Источник мира», нейтрализует террористические угрозы против Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствуя возвращению сирийских беженцев в свои дома.

Как написал в своем Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, регион будет очищен от террористов, будут гарантированы безопасность границы и территориальная целостность Сирии, переселенцы смогут безопасно вернуться в свои дома.

"Операция" Источник мира "проводится в соответствии с международным правом, статьи 51 Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом", - отметил Чавушоглу.

Турция сообщила о начале операции на севере Сирии генеральным секретарям ООН и НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, РФ и Италии.

Об этом сообщило на своей странице в Twitter Министерство национальной обороны Турецкой Республики.

«Об операции "Источник мира" с 14.00 были проинформированы США, Российская Федерация, Великобритания, Германия, Франция и Италия, Генеральные секретари НАТО и Организации Объединенных Наций», - подчеркивается в сообщении.

Также в минобороны сообщили, что начатое в 16.00 9 октября проведение операции «Источник мира», как и предыдущие операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", нацелено только против террористов и их укрытий, позиций, вооружения и военной техники, средств материального обеспечения. И в то же время будет осуществляться с уважением и осторожностью по отношению к гражданскому населению и невиновным лицам, историческим, культурным, религиозным объектам, гражданской инфраструктуре, а также к союзным странам в регионе.

Департамент по коммуникациям администрации Президента Турции сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также уведомил о начале операции на севере Сирии лидеров политических турецких партий, в частности позвонил председателю Республиканской народной партии Кемалю Кылычдароглу, председателю Партии националистического движения Турции Девлету Бахчели и лидеру Доброй партии Мераль Акшенер.

Как известно, министерство обороны Турции вчера заявило о завершении подготовки к проведению операции на севере Сирии, начало которой анонсировал на выходных Эрдоган. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии и договорились встретиться в Вашингтоне 13 ноября. В эту пятницу, 11 октября, Турцию посетит Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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