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Советник Юнкера по Украине видит своей задачей оказание помощи украинскому руководству в недопущении ошибок

09.10.2019 / 12:49
Назначенный в начале сентября специальным советником президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по Украине немецкий политик Эльмар Брок видит своей задачей оказание помощи новому украинскому руководству в недопущении ошибок.

В частности, которые могут впоследствии создать проблемы для интеграционного процесса Украины в направлении Европейского Союза.

"Моя задача – помочь избежать проблем в законодательстве в направлении Европейского Союза, в частности, это касается законодательства в сфере государственного управления, реформы правосудия, децентрализации, чтобы не допустить ошибок, которые затруднят потом усиление европейских связей Украины", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также специальный советник президента Еврокомиссии добавил, что видит своей задачей помочь новому руководству Украины, "где есть много людей без опыта и такие, у которых опыт есть", избежать конфликта.

Брок в целом положительно оценил президента Украины Владимира Зеленского и его мотивацию, отметив при этом, что "также нужно смотреть, чтобы он не сделал ошибок, которые могут создать проблемы в будущем интеграционном процессе в направлении Европейского Союза".

"Для нас также очень важно, чтобы система правосудия была независимой от власти. В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно", - подчеркнул немецкий политик.

Также специальный советник президента Еврокомиссии сообщил, что намерен посетить Украину "в ближайшие недели".

Источник 

ЕС, Эльмар Брок
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