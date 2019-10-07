В УПЦ рассказали, почему компьютер никогда не сможет заменить учителя

Чрезмерная и всесторонняя компьютеризация нашей жизни, является одним из вызовов, которые нам предлагает современный мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Он рассказал о важности личности педагога для всестороннего развития талантов ребенка в своем авторском блоге на «Корреспонденте».

Епископ УПЦ отметил, что «компьютер и доступ к сети открывают широкие горизонты познания» только на каком-то определенном этапе, однако, полностью заменить человека они все равно не могут.

В качестве примера епископ Виктор привел живопись Леонардо да Винчи, картины которого пытаются копировать лучшие художники уже на протяжении веков, но являясь совершенной по исполнению, копия остается мертвой.

«Примерно то же самое можно сказать и о воспитании детей. Ни один компьютер не сможет передать ребенку жизненного опыта, не сможет показать собственный пример, не сможет познакомить ребенка со всеми сторонами человеческой жизни», – утверждает владыка.

Епископ Виктор подчеркнул, что «многочисленные эксперименты, которые проводились учеными из разных стран мира доказали – для всестороннего развития ребенку нужен не компьютер, а учитель», потому что «ни один цифровой агрегат, каким бы совершенным он ни был, не заменит живого общения, которое происходит между учеником и учителем».

Компьютер не в состоянии выполнить «основную задачу педагогики – раскрытие в ребенке образа и подобия Божия, и раскрытие его творческих способностей».

«Святые отцы учат, что творчество – это один из атрибутов, который делает человека подобным Богу. Творчество – это в первую очередь состояние души. Другими словами – это способ, через который душа являет себя миру», – пишет иерарх.

По словам владыки Виктора, «замена учителя бездушным компьютером фактически полностью уничтожит наши творческие таланты, превратив человека в бездушного робота. Допустить это – значит уничтожить человечество».