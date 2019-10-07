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ЦИК возглавил Диденко, который был в предыдущем составе комиссии

07.10.2019 / 10:54
Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.

За его кандидатуру проголосовали 16 членов комиссии на своем первом заседании в пятницу, 4 октября.

Диденко предложил на должность заместителя председателя Сергея Дубовика (квота "Оппозиционной платформы - За жизнь"). Члены ЦИК поддержали эту кандидатуру (15 голосов за и 1 против). Еще одним заместителем Диденко избран Виталий Плукар (квота "Слуги народа").

Диденко попал в ЦИК по квоте "Слуги народа".

Перед этим, он был членом ЦИК по квоте партии "УДАР".

Согласно информации общественной сети "Опора" Диденко окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Институт публичного управления и администрирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, является аспирантом докторантуры и аспирантуры Национальной академии внутренних дел.

В "Опоре" указывают, что в период с 2003 по 2014 год он работал помощником-консультантом народного депутата Давида Жвании (в том числе на платной основе), Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко (на платной основе).

В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии после того, как член ЦИК Александр Копыленко написал заявление об увольнении.

Напомним: Верховная Рада 4 октября утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представленные президентом Владимиром Зеленским.

9 сентября 2019 новый президент Владимир Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуске политически мотивированным решением.

Источник

ЦИК, Диденко
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