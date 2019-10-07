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Митрополит Онуфрий рассказал, зачем человеку смирение

07.10.2019 / 10:41
Митрополит Онуфрий рассказал, зачем человеку смирение
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал стараться молиться Богу и подчиняться воле Божией

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал, что Евангельская история о чудесной ловле рыбы (Лк. 5, 1-11) дает нам два важных духовных урока.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел.

Первый урок, по словам Блаженнейшего владыки, кроется в словах апостола Петра, который, увидев, как много поймал рыбы, припал к коленям Спасителя и сказал: «Выйди от меня, потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8).

Как подчеркнул Митрополит, эти слова апостола Петра не были оскорбительными для Господа, потому что являются проявлением смирения и покаяния.

«Мы должны помнить, что все, что имеем, все таланты — это дар Божий, побуждающий нас еще больше смиряться, потому что мы никак не можем отблагодарить Бога. Единственное, что можем — это смиряться и говорить: “Я недостоин всего того, что Ты мне дал, и недостоин быть рядом с Тобой, прими меня хотя бы в качестве наемника!”», — сказал владыка.

Его Блаженство обратил внимание на то, что часто люди, слыша, что «нужно считать себя недостойным Бога», вступают в дискуссии. По его словам, «считать себя недостойным» — это проявление смирения, и «когда человек смиряется, то и его слова, и его поступки приятные Богу», а когда человек гордый, то его слова и молитвы могут быть правильными, но поскольку сказанные от гордыни — «являются оскорбительными для Бога».

«Бог есть Источник жизни, Он даровал нам жизнь, а мы — вечные должники перед Богом, и когда человек это осознает, то это и есть смирение», — отметил владыка.

Второй поучительный урок в этой притче, по словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, — «человек должен делать не то, что ему подсказывает человеческий разум, а то, что говорит Бог».

По словам Предстоятеля, поучение раскрывается в ответе апостола Петра на повеление Спасителя закинуть сети: «Мы трудились всю ночь, и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» (Лк. 5, 5). Как он объяснил, апостол хорошо знал рыболовный закон, что если ночью в сеть не попала рыба, то днем — тем более, но смиренно выполнил слова Господа.

«Когда человек себя подчиняет Богу, то его сети всегда полны рыбы. Эта удача не обязательно выражается в том, что мы здоровы, сильны, богаты. Это богатство может быть духовного содержания, может быть материального содержания, но это богатство полезное и для земной жизни человека, и для спасения на Небе», — сказал Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий призвал стараться молиться Богу и подчиняться воле Божией, тогда, по его словам, «будет нам удача и на земле, будет удача и в вечности — мы сподобимся вечного спасения на Небесах».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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