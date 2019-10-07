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На Киевщине появился новый храм УПЦ в честь преподобного Симеона Столпника

07.10.2019 / 10:27
На Киевщине появился новый храм УПЦ в честь преподобного Симеона Столпника
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине, 6 октября, Митрополит Онуфрий возглавил освящение храма и Божественную литургию в храме в честь преподобного Симеона Столпника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Блаженнейший наградил настоятеля храма протоиерея Василия Алексыка правом ношения второго креста.

За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерейскую и диаконскую.

Предстоятель поздравил верующих с праздником и вручил церковные награды благотворителям и активным прихожанам, которые прилагают усилия для благоустройства храма.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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