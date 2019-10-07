На Киевщине появился новый храм УПЦ в честь преподобного Симеона Столпника

В селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине, 6 октября, Митрополит Онуфрий возглавил освящение храма и Божественную литургию в храме в честь преподобного Симеона Столпника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Блаженнейший наградил настоятеля храма протоиерея Василия Алексыка правом ношения второго креста.

За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерейскую и диаконскую.

Предстоятель поздравил верующих с праздником и вручил церковные награды благотворителям и активным прихожанам, которые прилагают усилия для благоустройства храма.