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В Вишневом Предстоятель УПЦ освятил храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

14.10.2019 / 14:25
В Вишневом Предстоятель УПЦ освятил храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
Храм в Вишневом / УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель вручил церковные награды благотворителям

В Вишневом Киевской области,13 октября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил освящение храма и Божественную литургию в приходе в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, ему сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, представители епископата и духовенства.

Предстоятель наградил настоятеля прихода протоиерея Георгия Иващука вторым крестом.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к верующим со словом проповеди.

Митрополит Онуфрий совершил иерейскую хиротонию над диаконом Сергием Федирко, клириком собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Святошино.

Предстоятель вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия для благоустройства храма.

Владыка поздравил паству с праздником и благословил всех.

Источник: Inpress.ua
храм, Вишневое, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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