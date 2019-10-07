Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского

Об этом шла речь на заседании парламента 4 октября.

Согласно процедуре, за каждую фамилию народные депутаты голосовали отдельно. Среди 17 кандидатур представленных президентом, 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".

Таким образом членами Центральной избирательной комиссии стали:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),

Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),

Гатауллина Елена Аухатовна ("Слуга народа"),

Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),

Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),

Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),

Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет.

Представители парламентской оппозиции возмущались "сверхбыстрым" принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов.

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