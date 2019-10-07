У Зеленского анонсировали визит на линию разграничения: убедиться в безопасности

Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам встречи по вопросам безопасности и обороны, участие в которой приняли начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, глава МИД Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Дословно: "Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".

В ходе встречи участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него", - говорится в сообщении ОП.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос строительства моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Напомним, 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Источник