В УПЦ заявили, что если ПЦУ признают другие Церкви, она не станет каноничной

Даже если предположить, что все Поместные Православные Церкви признают Православную Церковь Украины, все равно это будет неправда, которая не продлится долго.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

Он рассказал о беседе с одним иерархом Элладской Православной Церкви, который, на вопрос о том, признает ли Элладская Церковь новообразованную ПЦУ, ответил: «А разве это что-то изменит?».

«Конечно, нет. Ведь проблема не в этом, не в признании или непризнании, а проблема глубже и проблема в другом. Ведь действительно, в таком случае ничего не изменится, черное не станет белым, а белое – черным. Даже если кто-то и будет пытаться так думать, но ведь реальность не изменить», – написал священнослужитель.

По мнению спикера УПЦ, даже если допустить, что Элладская Церковь признает ПЦУ, это никак не решит проблему: «Это даст каноничность "ПЦУ"? Нет. Это сделает УПЦ неканонической? Нет. Это ничего не изменит, а только породит еще большие проблемы внутри самой Элладской Церкви в частности и мирового Православия вообще. И это очень хорошо понимает Архиепископ Иероним и большинство архиереев ЭПЦ. И поэтому не спешат. И правильно делают».

При этом он добавил, что даже если ПЦУ признают все Поместные Церкви, «все равно это будет неправда, которая не продлится долго», и в истории Церкви такие случаи бывали.

«Ересь монофелитства, VII век, Византия. Ересь абсолютно кабинетная, родилась в высоких кабинетах патриархов, императоров и пап. И тогда все присели, все молчали, хотя многие понимали, что это ересь. Но ведь это император сказал, да еще и Патриарх Константинопольский, и не один Патриарх, а несколько их было, которые придерживались этой ереси, и даже один папа. Ничего не напоминает? Разве авантюра с томосом не из кабинетов вышла? Причем из конкретных кабинетов – патриарших и президентских», – пояснил отец Николай.

Он напомнил, что тогда против выступил только преподобный Максим Исповедник, который за это был осужден, подвергнут мучениям и сослан.

«Прошло 18 лет, был собран VI Вселенский собор в 680 году по вопросу монофелитства. Патриархов и пап, которые исповедовали эту ересь, осудили, а преподобного Максима оправдали. Правда, посмертно. Но истина церковная восторжествовала», – подчеркнул священнослужитель.

Поэтому, по его мнению, «нечего волноваться и нам в Украине».

«После того, что мы пережили, нам уже это не страшно. Приходы укрепились, стали более сплоченными. Любое возможное признание для нас ничего не изменит. При этом я не верю, что Элладская Церковь признает. Там слишком все сложно, я уже говорил раньше на эту тему и последние новости из греческого мира подтверждают то, что вопрос как минимум будет отложен», – написал протоиерей Николай, предложив и всем украинским православным «посмотреть на эту проблему со стороны, со стороны слов мудрого греческого архиерея – не суетиться, а успокоиться и послушать тишину, ведь в тишине спокойный, невозмутимый разум может думать лучше, чем возбужденный и взволнованный».