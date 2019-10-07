Войти | Зарегистрироваться
13:16

понедельник,
07 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Киевщине управделами УПЦ освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

07.10.2019 / 11:45
На Киевщине управделами УПЦ освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний обратил внимание на красоту новоосвященного храма

В Киевской области, в Яготине, 6 октября, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

После праздничной литургии владыка Антоний наградил благотворителей и активных прихожан церковными наградами и грамотами, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу митрополита в Facebook.

«Это чрезвычайное событие и для всего города Яготин. Потому что загорелась еще одна лампада, которая будет гореть и показывать каждому, кто переступает порог этого храма, ту дорогу, которая обязательно нас приведет в Царство Христово», – подчеркнул владыка Антоний во время проповеди после освящения храма.

Митрополит Антоний сказал, что принимавшие участие в строительстве храма – счастливые люди.

«Господь дал им возможность потрудится, и для своего спасения, и для спасения многих-многих поколений православных украинцев, которые будут сюда приходить как в свой родной дом для того, чтобы встретится со своим Богом, для того, чтобы очистить свое естество, для того, чтобы тут начать новую жизнь», – отметил владыка.

Митрополит Антоний также обратил внимание на красоту новоосвященного храма.

«Храм прекрасный. Храм как будто поднятый над землей. Вот такой беленький, чистенький. Сияет внутренней чистотой, красотой. И каждый, кто сегодня был на литургии, а сначала – на освящении, ощущал, насколько благодать Божия касается сердца человека, когда начинается жизнь нового храма», – заключил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.