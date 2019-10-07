На Киевщине управделами УПЦ освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

В Киевской области, в Яготине, 6 октября, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

После праздничной литургии владыка Антоний наградил благотворителей и активных прихожан церковными наградами и грамотами, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу митрополита в Facebook.

«Это чрезвычайное событие и для всего города Яготин. Потому что загорелась еще одна лампада, которая будет гореть и показывать каждому, кто переступает порог этого храма, ту дорогу, которая обязательно нас приведет в Царство Христово», – подчеркнул владыка Антоний во время проповеди после освящения храма.

Митрополит Антоний сказал, что принимавшие участие в строительстве храма – счастливые люди.

«Господь дал им возможность потрудится, и для своего спасения, и для спасения многих-многих поколений православных украинцев, которые будут сюда приходить как в свой родной дом для того, чтобы встретится со своим Богом, для того, чтобы очистить свое естество, для того, чтобы тут начать новую жизнь», – отметил владыка.

Митрополит Антоний также обратил внимание на красоту новоосвященного храма.

«Храм прекрасный. Храм как будто поднятый над землей. Вот такой беленький, чистенький. Сияет внутренней чистотой, красотой. И каждый, кто сегодня был на литургии, а сначала – на освящении, ощущал, насколько благодать Божия касается сердца человека, когда начинается жизнь нового храма», – заключил он.