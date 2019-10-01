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Помощник госсекретаря США Дениз Натали посетит Украину

01.10.2019 / 16:18
Помощник госсекретаря США из Бюро по урегулированию конфликтов и стабилизации Дениз Натали намерена осуществить визит в Киев.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, Натали посетит Варшаву, Краков, и Киев.

"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, со Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине и неправительственными организациями и организациями гражданского общества, чтобы обсудить поддержку реинтеграции ветеранов и конфликт на Донбассе", - сказано в сообщении 30 сентября.

Источник

визит, Дениз Натали, СШа
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