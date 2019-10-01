В УПЦ разъяснили, в каком случае Церковь допускает ЭКО

В Украинской Православной Церкви призвали не проводить эксперименты над эмбрионами, а также разъяснили в каком случае Церковь допускает искусственное оплодотворение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров) сегодня на XIV Украинском форуме по врожденным порокам сердца, который проходит в Киеве.

«Украинская Православная Церковь не отрицает разработки и исследования в сфере регенеративной медицины в том случае, если эта отрасль медицинской науки не будет нарушать христианско-этические нормы. А это значит ни в коем случае не использовать эмбриональные стволовые клетки, не совершать научных экспериментов над эмбрионами. […] Православная Церковь учит, что: «к допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза и происходит в контексте супружеских отношений», - отметил он.

Владыка Филарет подчеркнул, что только такой метод Церковь допускает, а все остальные методы искусственного оплодотворения запрещены, включая экстракорпоральное оплодотворение, которое выходит за пределы брачного союза.

Митрополит Филарет подчеркнул, что Православная Церковь выступает в защиту человеческой жизни от самого ее начала, то есть от эмбрионального развития и до смерти. И свидетельствует, что эмбрион - это не набор клеток, а человеческое существо со всеми правами, которые ей принадлежат», - сказал он.

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения озвучил позицию Церкви относительно суррогатного материнства.

«Суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка "заказчикам", противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, которая устанавливается между матерью и ребенком уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как женщину, которая вынашивает ребенка, материнские чувства которой попираются, так и самого ребенка, который впоследствии может испытать кризис самосознания», - подчеркнул митрополит.

Владыка Филарет напомнил, что «при бесплодии семейной пары, Церковь призывает обращаться к Богу и просить о даровании новой жизни. Человеческая жизнь священна и должна восприниматься с трепетом, а не как механически созданный биоматериал. Ведь именно Творец, а не человек является тем, кто дарит жизнь».