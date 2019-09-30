НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

Среди которых и написавший заявление об отставке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в бытность его министров финансов Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди прочего были приняты решения о результатах полных проверок деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы (исправленных).

При этом в повестке дня заседания также значились рассмотрения решений об утверждении обоснованного вывода о выявлении признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и, как результат, направлении решений о результатах полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Источник