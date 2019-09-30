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Суд открыл производство по делу о перерегистрации религиозной общины на Волыни

30.09.2019 / 12:37
Суд открыл производство по делу о перерегистрации религиозной общины на Волыни
Фото: konkurent.in.ua Источник: Центр информации УПЦ
Суд руководствовался статьями 171, 248 административного судопроизводства Украины

Волынский окружной административный суд открыл административное производство против Государственного регистратора Волынской ОГА в связи с противоправной бездеятельностью по запросу настоятеля храма в селе Садов Луцкого района Волынской области о внесении изменений в учредительные документы религиозной организации.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, суд руководствовался статьями 171, 248 административного судопроизводства Украины.

Поводом к рассмотрению дела стал иск протоиерея Владимира Мелеся, который после захвата храма УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери села Садов совершает богослужения в церковном доме.

Настоятель захваченного храма обращался с официальным запросом к Государственному регистратору о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы юридического лица – религиозной общины.

Запрос был направлен 28 августа, однако по состоянию на 16 сентября государственный регистратор Эльвира Захарченко не предоставила ответа на запрос священника.

В действиях чиновницы суд усмотрел признаки нарушения действующего законодательства в сфере доступа к публичной информации.

Суд обязал чиновницу рассмотреть запрос и предоставить ответ в порядке, определенном Законом Украины «О публичной информации», с учетом выводов суда.

Как сообщалось, храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Садов стал объектом захвата рейдеров из ПЦУ 2 февраля. 31 марта сторонники ПЦУ напали на сына протоиерея Владимира Мелеся – шестнадцатилетнего Василия, а 6 апреля попытались насильно выселить отца Владимира из церковного дома, где он проживает и официально зарегистрирован вместе с женой, несовершеннолетними детьми и малолетним внуком. Правоохранительные органы заявление священника проигнорировали. 16 апреля Луцкий горрайонный суд Волынской области обязал полицию расследовать совершенное правонарушение.

Источник: Inpress.ua
суд, Волынь, УПЦ
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