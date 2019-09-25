"Не нужна просто помощь": Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом

Об этом свидетельствует комментарий Зеленского изданию hromadske в Нью-Йорке.

Прямая речь: "У нас независимая страна. Мы ко всему готовы.

Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство.

Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет.

Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая".

Источник