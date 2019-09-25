В Черновицкой области сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Божией Матери «Боянская»

На Буковине сотни верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом 11 км пути из села Магала в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы села Бояны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, 24 и 25 сентября в монастыре Рождества Божией Матери проходят торжества в честь чудотворной иконы Божией Матери «Боянская».

25 сентября во время праздничной литургии, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, представители духовенства и верующие молились за Церковь и восстановления мира в Украине.

***Чудотворный образ Боянской Божией Матери был написан в 1991 году для местного ряда иконостаса обновляемой после 30-летнего запустения церкви Рождества Богородицы села Бояны Черновицкой области.

Первое чудо, связанное с появлением слез на иконе, было зафиксировано 18 декабря 1993 года после окончания богослужения.

Множество чудес, происходящих от иконы, в том числе исцелений от рака, были детально изучены и представлены в Синодальную комиссию.

4 октября 1994 года на заседании Священного Синода Украинской Православной икона была признана чудотворной и получила название Боянской по месту, где явила свои чудеса. 28 декабря 1999 года при церкви в честь Рождества Богородицы был основан женский монастырь Боянской иконы Божией Матери.

С 1995 года за день до праздника иконе, 24 сентября, к ней совершается ежегодный крестный ход.