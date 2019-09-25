В Церкви рассказали, в чем миссия монашества

Реализация любви к ближнему состоит в миссионерской деятельности монахов, которая проявляется в помощи нуждающимся, в сохранении чистоты веры и в духовном просвещении.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь) на Международной конференции в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«На протяжении всей истории своего существования, монашество осуществляло и осуществляет очень важную миссию в Церкви. Хотя монашеское движение по своей идее стремилось бежать из мира и, по преимуществу, занималось делом спасения собственной души, но и для него осталась обязательной заповедь Спасителя: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:31). Реализацией любви к ближнему и стала в определенном смысле миссионерская деятельность монашества, которая проявила себя в разносторонней помощи нуждающимся, в борьбе за сохранение чистоты веры, в духовном просвещении», - отметил архимандрит Дамаскин.

Также он рассказал о том, что представляет собой монашество.

«Евангельский идеал христианина во все времена находил отклик в верующих сердцах и получил свое полное раскрытие в институте монашества. Монашество – это реализация на земле Царства Небесного, пришедшего в силе».

В конференции принимают участие архиереи, наместники и настоятельницы монастырей и подворий, представители монашества из Украины, России, Беларуси, Молдовы и Сербии. Перед началом форума его участники помолились за Божественной литургией в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Также проходят круглые столы и научно-практические дискуссии, посвященные теме монашества.