Войти | Зарегистрироваться
20:20

понедельник,
05 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ запретил в служении иеромонаха Лавры, ушедшего в раскол

05.04.2021 / 18:45
Предстоятель УПЦ запретил в служении иеромонаха Лавры, ушедшего в раскол
Источник: Центр информации УПЦ
В тексте указа, подписанного Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием сказано, что иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий запретил в служении бывшего насельника Киево-Печерской лавры иеромонаха Иннокентия (Пидтоптаного) за уклонение в раскол.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт glavcom.ua.

В тексте указа, подписанного Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием сказано, что иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин «на основании 10, 11 и 39 правил Святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

13 марта 2021 года бывший иеромонах Киево-Печерской лавры был принят в число клириков Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ, которую возглавляет митрополит Александр (Драбинко).Приєднуйтесь до офіційного телеграм-каналу Центру інформації УПЦ, де щодня в будні можна ознайомитися з головними новинами УПЦ за день.

Источник: Inpress.ua
монах, Запрет, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.