Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады

Об этом свидетельствует статус законопроекта №1098 на сайте парламента.

Дословно: "23 сентября возвращен с предложениями президента".

Зеленский отмечает, что закон, который поступил ему на подпись, не отвечает конституционным принципам верховенства права и разделения государственной власти.

Указано, что документ направлен для повторного рассмотрения, президент предлагает согласовать его положения с требованиями Конституции Украины.

Докладывать предложения при рассмотрении указанного закона на пленарном заседании представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне. В нем предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Документ свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Ранее спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий жаловался, что президент Владимир Зеленский срывает дедлайны для подписи принятого закона.

Напомним: 6 июня 2019 года народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

У Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что закон об импичменте должны принять как отдельную инициативу, а в законе о ВСК процесс импичмента президента не прописан.

В то же время народные депутаты 9 созыва приняли закон президента Владимира Зеленского об импичменте.

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