Антикоррупционный суд не смог взяться за дело Ефремова

Об этом в комментарии сообщила судья-спикера Екатерины Сикоры.

Прямая речь: "Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (направления в другой суд – ред.) в Апелляционную палату".

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Напомним, экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко ("Коммунистическая партия") и Александром Стояном ("Партия регионов") обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу. Судьи решили внести представление в Апелляционную палату о направлении уголовного производства с Антикоррупционного в другой суд.

Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что среди преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.

7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.

Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

В то же время, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивали, чтобы за Высшим антикоррупционным судом закрепили рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.

5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.

18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которые должны уменьшить нагрузку на суд.

Изменения предусматривают, что в Высший антикоррупционного суда будут передавать только те старые дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. При этом уголовные производства, которые были начаты после запуска ВАС, могут передаваться в него независимо от органа, который проводил следствие.

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