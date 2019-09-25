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Экс-супруга Князева и €500 тыс.: в Польше расследуют отмывание денег

25.09.2019 / 13:51
Польские пограничники задержали 4 человека при попытке незаконного ввоза из Украины в Польшу €500 000.

Об этом сообщает Польское радио.

Прямая речь спикера прокуратуры Артура Шикулы: "Четыре человека задержаны по подозрению в совершении преступления отмывания денег. Расследование по этому делу инициировано районной прокуратурой города Замость".

Как сообщается, задержание состоялось в субботу на пограничном переходе в Гребенном. Пограничники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались перевезти в автомобиле из Украины в Польшу без предварительного декларирования средства в сумме 500 тысяч евро.

Имена задержанных и другие подробности не сообщается.

Что было раньше: 23 сентября стало известно, что в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" между Украиной и Польшей на выходных задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князев, перевозивший 500 000 евро без необходимого декларирования.

В тот же день председатель Нацполиции Сергей Князев назвал дезинформацией задержание на границе между Украиной и Польшей автомобиля с его экс-супругой и полумиллионом евро.

По его словам, экс-супруга работает в строительной компании "Атлант". Она пересекала границу вместе с директором компании 78-летним Вадимом Каганом.

В автомобиле также были украинский и европейский партнеры директора.

Каган продал за 500 тысяч евро торговое помещение в центре Киева и вез деньги с собой.

Князев заявил, что Кагану пришлось показать документы, и после этого "инцидент был исчерпан"

24 сентября Князев сообщил, что подал в отставку. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято еще на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

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отмывание денег, Польша, Князев
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