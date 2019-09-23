Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани

Об этом сказно в статье Лещенко в американском издании The Washington Post.

Прямая речь: Тиражируя неправду, Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы, что абсолютно недопустимо.

Мне известно, что лидеры трех комитетов Конгресса запросили у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая касается фигурантов этой истории, включая меня. Как человек, видевший многие события вблизи, я выражаю готовность давать показания Конгрессу США о происходящем последние полгода в серой зоне украино-американских отношений".

В своей статье Лещенко называет враньем заявления Джулиани о том, что он в свое время обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов с целью помочь американским демократам на выборах 2016 года.

Журналист подчеркивает, что, публикуя информацию о платежах, которые Пол Манафорт получал от Партии регионов, он руководствовался мотивами справедливости.

Прямая речь: "Ни Хиллари Клинтон, ни Джо Байден, ни Джон Подеста, ни Джордж Сорос не просили меня обнародовать эти файлы".

"Я и предположить не мог, что спустя два с половиной года разоблачение Манафорта будет цинично использоваться уже на выборах в США в 2020 году. Сценарий Руди Джулиани, который стал рупором этой кампании, не только реабилитирует осужденного в США преступника Манафорта, но и подрывает отношения США с Украиной, которая в одиночку противостоит российской агрессии уже более пяти лет".

Лещенко утверждает, что вся концепция Джулиани "построена на дезинформации и манипуляции фактами".

Бывший депутат отмечает, что слова адвоката о том, что Лещенко является "врагом США и президента Трампа" стоили ему должности в команде нового президента Владимира Зеленского.

"Это обвинение оказало разрушительное влияние на мою политическую карьеру. Я помогал команде Зеленского с января, но теперь клевета Джулиани стоила мне должности в новой администрации. Не желая создавать проблем Зеленскому, я снял свою кандидатуру с рассмотрения", - пишет Лещенко.

Он напомнил, что Джулиани ссылался на решение украинского административного суда от декабря 2018 года, которое не вступило в законную силу, а впоследствии было оспорено и полностью отменено апелляционным судом.

"Апелляция вынесла новое решение, где сказано, что все претензии в мой адрес необоснованны, и моих оппонентов даже обязали выплатить мне 100 долларов судебных издержек", - говорится в статье.

Лещенко также подчеркивает, что Джулиани продолжает заявлять о том, что "черная бухгалтерия" является мошенническим документом.

"Последний раз он заявил об этом в интервью CNN несколько дней назад. На самом деле, это подлинный документ. Были проведены экспертизы, которые подтвердили подлинность подписей фигурантов", - пишет журналист.

Напомним, 20 сентября персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.

9 сентября три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

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