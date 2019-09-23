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Митрополит Антоний объяснил, почему нужно прощать обидчиков

23.09.2019 / 11:01
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно прощать обидчиков
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По словам владыки Антония, нужно проявить сострадание к обидчику

Прощение и сострадание нужны не нашим врагам, а нам с вами, нашей душе, которую мы, всякий раз высвобождая от обиды, злости и гнева, спасаем и обновляем.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua.

«Многие из нас, ступая на путь христианской веры, изучая Священное Писание, сталкиваются с одним постулатом, который совершенно не готовы принять и понять: прощение врагов. Все внутренние настройки нашего существа, наше воспитание, чувство праведного гнева и справедливости противятся этому, говорят нам об абсурдности данного заявления и невозможности выполнения предписанного завета», — отметил владыка Антоний.

«Но христианские истины говорят о пагубности непрощения и мщения и утверждают о чудодейственной силе прощения и любви к своим врагам», — продолжил он и дал совет, как же полюбить врагов.

Сначала, по словам владыки Антония, нужно проявить сострадание к обидчику.

«Безусловно, на первом этапе речь идёт не о горячей любви, которую мы естественным образом испытываем к своим близким и родным, друзьям, добрым приятелям. Здесь имеется в виду любовь-сострадание как понимание того, что человеку, совершившему проступок, упавшему морально, тяжело подняться, трудно стать опять человеком».

На последнее у согрешившего могут уйти годы, а то и целая жизнь, это мучительный и болезненный процесс — и этим человек уже сам себя наказал.

«Наше же осуждение и санкции — бессмысленны. Обида самым ужасным и разрушительным образом вредит только нам», — продолжил архиерей.

По словам владыки Антония, «прощение и сострадание нужны не нашим врагам, а нам с вами, нашей душе, которую мы, всякий раз высвобождая от обиды, злости и гнева, спасаем и обновляем».

«Поэтому и уделяется такое внимание прощению. Всё Евангелие пропитано духом любви, говорит о бережном отношении к ближним, врагам, друг к другу. Без любви наша жизнь прекращается. Мы можем ещё жить на автомате какое-то время, но настоящей жизни, бурной, наполненной светом и красотой уже нет. Мы подобны перекрытому ручью, обесточены и обескровлены», — отметил он.

Человек живёт, пока любит. Как только в его сердце под предлогом справедливого гнева либо должного возмездия вкрадывается зло, он умирает.

«Каждый отклик на зло — смерть для души, отклик на добро — возрождение», — подчеркнул владыка Антоний.

Любовь, по его словам, всегда смиренна, «она не возносится, не гордится».

«Она не оценивает, она нежно облекает и пропитывает всю нашу жизнь. Любовь соединяет не созданных друг для друга людей, абсолютно разных и непохожих. Любовь открывает нам в других образ Божий. Любовь терпит и порождает только добро. Любовь нельзя требовать взамен, это всегда дар свыше. Мы можем только стремиться к любви всем своим сердцем. И Господь в нужное время незаслуженно и тихо одарит нас ею».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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