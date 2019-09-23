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В России в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» открыли часовню

23.09.2019 / 10:47
В России в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» открыли часовню
Фото: Часовня в Кемерово / mitropolia42.ru Источник: patriarchia.ru
После освящения часовни была возглашена «Вечная память» погибшим в пожаре

В Кемерове (Россия), в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Парке Ангелов, разбитом на месте снесенного после пожара в марте 2018 года торогово-развлекательного центра «Зимняя вишня», открыли часовню в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», построенную в память о погибших в результате пожара.

Часовню освятил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Аристарх призвал тех, кто потерял своих близких в этой трагедии, быть мужественными и доверять Промыслу Господню.

После освящения часовни была возглашена «Вечная память» погибшим в пожаре.

В слове по завершении богослужения митрополит Аристарх отметил, что строительство этой часовни стало возможным благодаря усилиям тех, кто потерял своих близких в трагедии. По словам архиерея, место гибели такого количества людей священно, и Церковь понимает желание горожан молиться на месте трагедии об упокоении почивших.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 60 человек, включая 40 детей. 

Источник: Inpress.ua
православие, вера, часовня
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