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Керкирский митрополит предложил архиереям Элладской Церкви не спешить с решением по «украинскому вопросу»

11.10.2019 / 15:03
Керкирский митрополит предложил архиереям Элладской Церкви не спешить с решением по «украинскому вопросу»
sobor.by Источник: РИА Новости
Элладская Церковь стоит на 11-м месте в диптихе автокефальных Православных Церквей

Митрополит Керкирский Нектарий предложил архиереям Элладской Православной Церкви не спешить с принятием какого-либо решения по «украинскому вопросу», дождаться решения Патриархатов и выступить посредниками для начала диалога между РПЦ и Константинополем.

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним созвал в субботу, 12 октября, внеочередной архиерейский Собор по «украинскому вопросу», сообщают «РИА Новости».

В повестке – выступление архиепископа Иеронима на тему «Информация об автокефалии Церкви Украины» и его обсуждение.

Митрополит Нектарий пишет, что в связи с внеочередным созывом Синода Иерархов Греческой Церкви, на котором он не может присутствовать из-за запланированной поездки в Румынскую Православную Церковь, хотел бы довести свою позицию по «украинскому вопросу» до сведения иерархии.

«Поскольку я не считаю, что время является подходящим для того, чтобы мы могли принять решение по этому вопросу, и поскольку и геополитические условия в регионе не нормальные, с последствиями, которые решение может вызвать трудности для нашей родины, я верю, что мы должны были бы отложить принятие этого решения. Хорошо было бы дождаться, когда старшие патриархии и церкви, которые предшествуют нам в диптихе, решили бы первыми, и мы не спешили бы», - говорится в письме, которое публикует митрополия Керкирская, Паксийская и Диапонтийских островов.

Элладская Церковь стоит на 11-м месте в диптихе автокефальных Православных Церквей.

«Я бы согласился также, если бы как Элладская Церковь и мы попытались стать посредником, чтобы можно было начать диалог между Вселенским Патриархатом и Русской Церковью по этой проблеме», - пишет Нектарий Керкирский.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, вера
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