В “Киевпастрансе” заявили, что в отмене рейсов столичной городской электрички виновата “Укрзализныця”



В “Киевпастрансе” прокомментировали регулярную отмену рейсов городской электрички.

Наряду с извинениями, принесенными киевлянам “за временные существующие проблемы с электропоездами”, в коммунальном предприятии отметили, что “Укрзализныця” не выпустила электропоезда городской электрички на линию после ремонта. Кроме того, коммунальщики заявили, что график движения электропоездов хоть и составляется “Киевпастрансом”, однако регулируется и корректируется “Укрзализныцей”. Об этом сообщает “КиевVласть” со ссылкой на пресс-службу КП “Киевпастранс” .

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора между КП “Киевпастранс” и АО “Укрзализныця” поезда, которые находились на различных видах ремонтов в моторвагонном депо “Фастов-1”, уже должны были выйти на линию. Однако, АО “Укрзализныця” по неизвестным причинам не выпустила электропоезда городской электрички на линию.

Также сообщается, что график движения городской электрички составляет КП “Киевпастранс”, но регулируется он АО “Укрзализныця”. Непосредственно корректировка графика движения осуществляется именно диспетчером “Укрзализныци”. При этом приоритет в движении по графикам предоставляется скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам.

Как сообщалось, 12 сентября более десяти утренних рейсов городской электрички в Киеве вновь отменили “по техническими причинам”. В этот день возле железнодорожной станции “Троещина 2” возмущенные плохой работой городской электрички люди полностью заблокировали ее движение.