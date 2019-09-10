В Международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул пожар

В Международном аэропорту "Борисполь" 10 сентября вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на Telegram-канал Kyiv LIVE.

«Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом», - сказано в сообщении.

На опубликованных ресурсом фото виден большой столб дыма.

Подробности происшествия выясняются.