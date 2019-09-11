При пожаре на рынке «Юность» в Киеве пострадала продавец

В среду, 11 сентября, в Киеве на рынке «Юность» начался пожар.

Загорелась одна из торговых точек в павильоне рынка, сообщает «Информатор».

Огонь вспыхнул около 11 часов утра. На место оперативно прибыли пожарные, которые помешали распространению огня на весь торговый павильон. Спустя около полчаса после начала пожара огонь потушили.

Сообщается, что при пожаре пострадала продавец торговой точки, которая надышалась угарным газом. Ей оказали помощь медики кареты скорой помощи.

На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной возникновения пожара. Выяснением этих обстоятельств занимаются правоохранители, которые проводят опрос свидетелей. Помимо медиков и полицейских, на месте работали около 20 спасателей.