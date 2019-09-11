СМИ: Киевские власти выделили центру реабилитации инвалидов помещение с протекающей крышей и грибком на стенах

В единственном в Киеве Центре комплексной реабилитации лиц с инвалидностью работает только одна группа для дневного пребывания, а дети с инвалидностью стоят в очереди на зачисление.

Кроме того, в помещении, выделенном Центру киевскими властями, протекает крыша, на стенах плесень, а фасад находится в аварийном состоянии, сообщает “КиевVласть”.

Мэра Киева Виталия Кличко просят выделить для ремонта помещения 1,16 млн гривен. Так, депутат Елена Овраменко (фракция “Солидарность”) обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с вопросом необходимости выделения денег на ремонт единственного в городе Центра комплексной реабилитации для детей с инвалидностью по ул. Радужной, 51 в Днепровском районе столицы.

«Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью Днепровского района города Киева – единственное во всей столице учреждение, где дети с инвалидностью не чувствуют себя оставленными и забытыми, а имеют возможность социализироваться и получать реабилитационные услуги постоянно», – говорится в депутатском обращении.

Центр комплексной реабилитации начал работу с января 2019 года по адресу: ул. Курнатовского, 7-а. Однако в нем работает лишь одна группа для дневного пребывания и дети с инвалидностью стоят в очередь на зачисление. Депутат сообщает, что в пользование Центра выделено помещение по адресу: ул. Радужная, 51, в котором капремонт не проводился с 1979 года. В указанном помещении течет крыша, плесень на стенах, фасад находится в аварийном состоянии.

В связи с этим родители детей с инвалидностью просят поспособствовать ремонту помещения по ул. Радужной, 51, а депутат обращается к столичному градоначальнику при корректировке Программы социально-экономического развития Киева на 2019 год предусмотреть сумму в 1,16 млн гривен на капитальный ремонт помещения.