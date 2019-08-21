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В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен

21.08.2019 / 13:19
Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) прибыл в Киев.

"Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал дипломат на своей странице в микроблоке Twitter в понедельник, 19 августа.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине 24 июля. До этого он работал инспектором МИД Франции, и в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Предыдущая посол Франции в Украине Изабель Дюмон закончила работу в Украине 27 июля.

Источник

посол, Франция, Этьен де Понсен
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