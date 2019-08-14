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НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали

14.08.2019 / 12:18
Показатель инфляции в Украине, ускорившейся по итогам июля 2019 года в годовом измерении до 9,1%, был выше прогноза, который ранее дал Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

У регулятора отметили, что отклонение обусловлено темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

"Общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего под влиянием факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также добавили, что фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям регулятора.

Напоминаем: потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем.

В годовом измерении инфляция составила 9,1%.

С начала года рост потребительских цен составил 3%

Источник 

Нацбанк, инфляция
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