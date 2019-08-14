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Нацбанк подал встречный иск против Коломойского на 4,3 миллиарда

14.08.2019 / 11:37
НБУ подал против экс-совладельца Привата Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Северного апелляционного суда.

Отмечается, что первоначальный иск в этом деле - иск Коломойского против Нацбанак: экс-совладелец Приватбанка просит суд признать недействительным свою поручительство по кредиту рефинансирования.

Олигарх аргументировал свою позицию тем, что заключенный договор поручительства является недействительным, поскольку его заключили "на основании противоправных постановлений НБУ".

Напомним: Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник 

иск, Нацбанк, Коломойский, Приватбанк
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