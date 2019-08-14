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Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

14.08.2019 / 13:30
ВСУ принял к рассмотрению кассационную жалобу КМУ на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления "Нафтогаза" в обход наблюдательного совета.

Об этом говорится в решении суда.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу", — говорится в тексте решения суда.

Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

Напоминаем: в марте Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Источник 

Кабмин, суд, Нафтогаз, глава Нафтогаза
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