Данилюк считает обоснованной национализацию Привата

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС News Украина.

"Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным. Когда говорят национализация, то часто не понимают всего процесса. Для того, чтобы произошла национализация банка, предстоит следующее: Нацбанк, как регулятор, мониторит ситуацию с банками на рынке и если банк не выполняет определенные требования, а в случае с "ПриватБанком" это были требования по капиталу, то Нацбанк выводит этот банк с рынка. он выводит его на ликвидацию. Когда банк идет на ликвидацию, он передается в Фонд гарантирования вкладов. Когда банк находится в Фонде гарантирования вкладов, то дальше принимает решение Кабмин по поводу того, национализировать его или нет. Если его не национализировать, то он ликвидируется", - пояснил Данилюк.

Он подчеркнул, что вопрос о национализации ПриватБанка принимался с пониманием значения этого финучреждения для всей банковской системы.

"Я занимался вопросом национализации. Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилюка, когда он как министр финансов представлял этот кейс на СНБО и на заседании правительства, он отметил, что национализация несет в себе определенные риски на будущее. Но из-за системности банка и боязни рисков было принято решение ПриватБанк национализировать.

"Были и другие риски - что сама национализация пройдет неуспешно. Ведь когда меняется собственник, то многие процессы надо перестроить. Нам удалось сформировать команду, которая успешно это сделала. Поэтому этот процесс завершен. Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо его выводить с рынка или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел, - это было обоснованное решение", - сказал Данилюк.

Он отметил, что после национализации ПриватБанка с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским не общался.

Напомним, в декабря 2016 года ПриватБанк был национализирован согласно решения украинского правительства. Также сообщалось, что из ПриватБанка перед национализацией были выведены 110 млрд грн через фиктивные компании.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконным национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года.

В Окружном административном суде Киева пояснили свое решение признать незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

24 мая НБУ подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка.

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