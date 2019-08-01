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В Пивнях на Киевщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ КП

01.08.2019 / 11:26
В Пивнях на Киевщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ КП
Киевщина Источник: Фейсбук
В УПЦ КП сообщили, что одному из ее священников разбили нос

В результате организованного активистами ПЦУ рейдерского захвата в селе Пивни Киевской области несколько священников УПЦ КП получили телесные повреждения.

Представители ПЦУ 30 июля совершили рейдерский захват прихода святого Иоанна Златоустого УПЦ КП в селе Пивни Фастовского района Киевской области, сообщает пресс-центр УПЦ КП.

«Инциденту предшествовало то, что бывший настоятель прихода священник Николай Журило начал призывать и пытался обманом собирать подписи членов общины и сельчан за переход общины в ПЦУ, – говорится в сообщении. – Узнав об этом, члены общины, которые являются верующими Киевского патриархата, сообщили Киевской Патриархии о коварной и деструктивной деятельности своего настоятеля. Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет своим приказом уволил священника Николая Журило с настоятеля прихода и назначил нового настоятеля священника Николая Гребинченко. Новый настоятель прибыл на приход 27 июля и, с согласия общины, совершал в храме богослужения».

После этого, согласно сообщению УПЦ КП, в селе началось «психологическое давление и даже угрозы и запугивание членов общины Киевского патриархата с целью, чтобы они сменили церковную принадлежность и перешли в подчинение ПЦУ», а 30 июля «представители ПЦУ во главе с секретарем Киевской епархии протоиереем Михаилом Лесюком и благочинным Фастовского района ПЦУ протоиереем Михаилом Даныливым прибыли в Пивни, чтобы совершить захват храма».

«Вместе с духовенством Фастовского благочиния ПЦУ в село было привезено большое количество людей, около 100 человек, которые совсем не являются членами общины, постоянными прихожанами и жителями с. Пивни. Представители ПЦУ, без воли приходской общины, провели свое собрание и образовали новую общину ПЦУ. Узнав о таких намерениях, по просьбе прихожан храма, Патриарх Филарет направил в с. Пивни церковную комиссию в составе епископа Васильковского Андрея, настоятеля Свято-Владимирского кафедрального собора протоиерея Бориса Табачека, благочинного Фастовского благочиния протоиерея Александра Артемчука и духовенства Фастовского благочиния», – отмечается в сообщении.

В результате между духовенством ПЦУ и УПЦ КП произошли столкновения, «в частности, от рук священников ПЦУ тяжело пострадал один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук – его душил за горло до потери сознания фастовский благочинный ПЦУ протоиерей Михаил Данилов, в то время как другой – священник Иван Штефюк, выкручивал батюшке руки».

Также в УПЦ КП сообщили, что одному из ее священников разбили нос.

«Вследствие рейдерских действий ПЦУ была создана новая община в составе ПЦУ и захвачен храм. Верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата сейчас не имеют возможности посещать и молиться в своем родном храме. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата не оставит своих прихожан в беде, но и в дальнейшем, как любящая мать, будет оказывать всестороннюю духовную и молитвенную поддержку», – подчеркнули в пресс-службе УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
упц кп, УПЦ
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