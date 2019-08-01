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Глава Киевского патриархата подал в суд на Министерство культуры

01.08.2019 / 11:00
Глава Киевского патриархата подал в суд на Министерство культуры
Филарет Источник: УПЦ КП
Глава УПЦ КП подчеркнул, что его особенно волнует, что «Министерство культуры и Министерство юстиции приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии».

Глава Киевского патриархата Филарет (Денисенко) считает, что действия Министерства культуры и Министерства юстиции по снятию с регистрации УПЦ КП – незаконны.

Об этом заявил Филарет во время пресс-конференции, которая состоялась в его резиденции 31 июля, сообщается на опубликованном видео на официальной странице УПЦ КП в Фейсбук. 

В частности, Филарет (Денисенко) сообщил, что «митрополит Епифаний провел 27 июля священный синод, на котором приняли решение о создании не только комиссии по ликвидации УПЦ КП, но и о передаче всего имущества УПЦ КП Киевской Митрополии (ПЦУ – Ред.). Без нашего согласия и без нашего разрешения». 

Глава УПЦ КП подчеркнул, что его особенно волнует, что «Министерство культуры и Министерство юстиции приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии».

Он напомнил, что «они не имеют этого права, потому что я не обращался к ним о ликвидации Киевской патриархии. А без обращения патриарха, или даже руководителя епархии, Министерство культуры и Министерство юстиции не имели права снимать с регистрации УПЦ КП и регистрировать в ПЦУ».

Именно поэтому, сказал Филарет, «мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата».

Глава УПЦ КП подчеркнул, что «без согласия руководителя епархии и руководителя Киевского патриархата Министерство культуры и Министерство юстиции не имели права снимать с регистрации УПЦ КП, а они это сделали. Поэтому, мы считаем, что их действия незаконными». 

Источник: Inpress.ua
филарет, Минкульт, УПЦ КП
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