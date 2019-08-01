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Филарет не знает, сколько священников и приходов осталось в УПЦ КП

01.08.2019 / 10:38
Филарет не знает, сколько священников и приходов осталось в УПЦ КП
Филарет Источник: ТСН
По словам Филарета, 15 областей имеют приходы, которые сохраняют устав Киевского патриархата

Филарет заявил, что верными УПЦ КП остались 15 епархий в Украине.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает «ТСН».

«Сейчас, я могу сказать, сколько архиереев, их у нас 6, со мной. Сколько священников сейчас сказать не могу и не могу сказать, сколько приходов. А могу примерно сказать, сколько епархий входят в киевский патриархат на сегодняшний день, это примерно 15 епархий», - заявил он.

По словам Филарета, 15 областей имеют приходы, которые сохраняют устав Киевского патриархата.

Источник: Inpress.ua
филарет, УПЦ КП
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