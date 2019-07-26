Порошенко побывал на допросе в ГБР

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов – ред.), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину", - сказал Порошенко журналистам в Киеве.

Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.

"Не обращая внимание на то, что ни я, ни мои представители не получали ни одного документа или приглашения, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является представителем Государственного бюро расследований", - отметил Порошенко.

Перед этим директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем Телеграм-канале написал, что получили заявление от адвоката Порошенко с сообщением о том, что пятый президент Украины не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но в этот раз мы даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели – 8 августа", - написал Труба.

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