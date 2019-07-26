В Киев на торжества УПЦ прибывают мощи преподобного Кукши Одесского

На торжества Украинской Православной Церкви в Киев прибывают мощи одного из самых почитаемых святых Одещины – преподобного Кукши Одесского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества в честь Дня Крещения Руси 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Преподобный Кукша (Косьма Кириллович Величко) родился 12 января (25 н. ст.) 1875 года в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. Он был потомком старинного рода православных казаков-украинцев, воинов Христовых Поднепровья с деда-прадеда. Среди представителей казачьей фамилии Величко - казачий летописец Самуил Величко.

Мать преподобного в юности желала быть монахиней, но родители благословили ее на замужество. Она же молилась Богу, чтобы кто-либо из ее детей стал монахом.

В 1895 году Косьма отправился с паломниками в Святую землю. Прожив в Иерусалиме полгода, на обратном пути посетил гору Афон. Здесь он пожелал подвизаться в монашестве, однако вернулся на родину, чтобы получить благословение родителей.

В 1896 году Косьма прибыл на Афон и поступил послушником в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Позже в течение полутора лет он нёс послушание у Гроба Господня в Иерусалиме.

Во время Первой мировой войны одесский святой служил братом милосердия в санитарном поезде Киев — Львов. С 1913 по 1932 год служил в Киево-Печерской лавре.

В 1931 году во время изнурительной болезни пострижен в великую схиму с именем Кукша, а ещё через два года рукоположён в сан иеромонаха и стал служить в одной из действующих киевских церквей, поскольку все монастырские храмы были закрыты большевиками.

В 1938 году был арестован и приговорен к пяти годам заключения, срок отбывал в посёлке Вильва Соликамского района Молотовской области (ныне Пермский край).

В 1943 года на три года был отправлен в ссылку в Кунгур без права совершения богослужений, жил в колокольне единственной действовавшей на тот момент городской церкви. После долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а впоследствии был переведён в Почаевскую лавру, потом в монастырь в селе Крещатике на Буковине, а после его закрытия в 1960 году — в Успенский монастырь в Одессе.

К преподобному Кукше тянулось многие прихожане и верующие, хотя власти пытались изолировать будущего святого от общения с мирянами. По его молитвам приходили к вере атеисты, присоединялись к Церкви сектанты, немощные получали исцеление.

В 1964 году девяностолетний старец умер. На его могиле, ставшей местом паломничества православных, продолжали происходить чудеса и исцеления. В 1994 году, через тридцать лет после смерти святого, были найдены нетленные мощи преподобного.

Канонизирован Украинской Православной Церковью преподобный Кукша 4 октября 1994 года.

Мощи преподобного Кукши Одесского постоянно пребывают в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.