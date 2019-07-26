Эксперты: Обыски в Окружном админсуде Киева проходят по «наводке» Порошенко

Сегодня сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры проводят обыски в Окружном административном суде Киева, пишет ForUm.

Со стороны ГПУ обысками руководит заместитель начальника Главного следственного управления – начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк.

Напомним, именно Горбатюк занимается расследованием событий на Майдане в 2013-2014 гг. Следует отметить, что за 5 лет никакого прогресса в расследовании не произошло. Кроме того, он занимался расследованием по факту растраты денег, полученных Кабинетом Министров Юлии Тимошенко от правительства Японии в рамках Киотского протокола. Позже действия следствия были признаны политически мотивированными.

По мнению экспертов, причиной обысков в суде является месть экс-президента Петра Порошенко судьям, принявшим решение лишить полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Кроме того, Окружной админсуд Киева 22 апреля Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ МП. Это решение судей, предполагают эксперты, также могло послужить причиной «натравить» на суд прокуроров.

Аналитики отмечают, что таким образом Порошенко, сохранивший влияние на ГПУ, использует последние возможности, чтобы отомстить суду и лично его главе Павлу Вовку.