В Одессе задержали экс-начальника полиции Головина

Информацию о задержании подтвердили источники в НАБУ, позже об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Головину инкриминируется причастность к преступлению по ч.5 ст.191 УК. Статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В то же время, по словам собеседника УП, дело касается декларации бывшего силовика.

30 мая в Головина провел обыск Департамент внутренней безопасности полиции.

Напомним: Головин работает в органах внутренних дел с ноября 1996 года. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и исполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

9 сентября 2016 он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года - подал в отставку.

По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, полицейский сказал: "Без комментариев".

В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.

Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.

Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.

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