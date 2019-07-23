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В Северодонецке прошли молебны по случаю 5-й годовщины окончания боевых действий в городе

23.07.2019 / 17:13
В Северодонецке прошли молебны по случаю 5-й годовщины окончания боевых действий в городе
Северодонецк Источник: Центр информации УПЦ
Во всех храмах Северодонецкой епархии УПЦ прошли молебны по случаю 5-й годовщины окончания боевых действий в городе

Во всех храмах Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви прошли молебны по случаю пятой годовщины окончания боевых действий в городе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Северодонецкую епархию, 22 июля, во всех храмах Северодонецка служили молебен по случаю пятой годовщины окончания боевых действий в городе.

В Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Северодонецка богослужение возглавил секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук).

22 июля 2014 года Северодонецк был освобожден подразделениями Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Северодонецк, УПЦ
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