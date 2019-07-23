Тимошенковец Евгений Яковенко на 52 округе организовал скупку голосов и фальсификацию выборов. Делом занимается СБУ

СБУ начало оперативно-розыскные действия по факту масштабных фальсификаций выборов в пользу выдвиженца от ВО «Батькивщина» Евгения Яковенко, который баллотируется по 52 округу в Донецкой области. По дан-ным правоохранителей, преступление непосредственно организовал один из местных криминальных авторитетов.

Расследование инициировал Валерий Коновалюк – известный политик, который также баллотируешься в народные депутаты и имеет высокий рейтинг. Он заявил о фальсификациях, призвал СБУ и МВС защитить интересы людей, а также сделал эту информацию публичной для СМИ.

Евгений Яковенко при помощи уголовных подельников осуществляет давление на членов окружкома с целью принимать нужные решения.

А за неделю до выборов в пользу кандидата-тимошенковца с рейтингом 0,7% была организована избирательная сетка по скупке голосов, командой которая на президентских выборах занималась скупкой голосов в пользу Порошенко, проигравшего выборы. Уже в день голосования, 21 июля, на уровне участковых избирательных комиссий на был организован масштабный вброс бюллетеней в пользу Яковенко и фальсификация во время подсчета голосов. Дальше участники преступной схемы начали затягивать сдачу протоколов, оказывая психологическое давление на членов комиссий, независимых наблюдателей и кандидатов.

По данным СМИ, в округе обработаны всего несколько протоколов, в то время как на других округах области подсчет практически завершили. По информации наших источников идет откровенный шантаж и попытка купить членов ОВК.

Команда тимошенковца Яковенко пытается убедить громаду, что их кандидат способен выиграть, имея реальный 1,3% мусорный рейтинг своей партии «Батькивщина» в регионе. При этом люди должны знать, что Уголовный кодекс (статьи 157, 158, 158-1, 159, 160) предусматривает за такие действия организаторам фальсификаций и членам комиссий, которые участвуют в сговоре, до 10 лет лишения свободы.