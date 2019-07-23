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Президент подписал указ о борьбе с рейдерством

23.07.2019 / 17:51
Президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах противодействия рейдерству в Украине.

Об этом сообщает прессслужба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О мерах по противодействию рейдерству». Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав ", - говорится в сообщении.

По данным ОП, указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений, как отметили в ОП, - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением / остановкой регистрационных действий; создание бэк-офиса, просматривающего транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

«Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника посредством подделки документов, через регистраторов, которых не существует, или через «дыры» в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение - это реальный шаг , чтобы положить этому конец », - отметил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук.

Источник 

рейдерство, Зеленский
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